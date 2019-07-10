В Реутове на суде по делу члена "Яблока" избили слушателей

В Реутовском суде в Подмосковье перед началом заседания по делу главы местного отделения партии "Яблоко" были избиты и задержаны несколько человек. Они пытались пройти как слушатели на заседание по делу Евгения Куракина, сообщил "ОВД-Инфо" очевидец задержаний Евгений Макаров.

По его словам, одетые в маски люди вышли из зала суда и стали избивать дубинками находившихся в коридоре посетителей. Несколько человек в последствии якобы увезла машина скорой помощи. После этого были задержаны не менее четырёх человек, в том числе правозащитница Ирина Яценко, сообщает "МБХ Медиа".

Также были задержаны слушатели Олег Еланчик, Константин Котов, сотрудник "ОВД-Инфо" Николай Сизиков и блогер Аброр Хаджиматов. Их отвезли в отдел полиции на Юбилейном проспекте, передаёт "ОВД-Инфо".

Адвокат Дмитрий Трунин, который представляет Евгения Куракина, заявил, что не смог приехать в суд, поскольку следователь ему не сообщил о заседании.

Глава отделения "Яблока" находится под арестом с 10 июня этого года, при этом его защитнику неизвестно, в чём именно он обвиняется. Трунин полагает, что преследование может быть связано с делом о мошенничестве, возбужденном в отношении политика еще в 2012 году.