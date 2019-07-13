Человек, который видел ангела. Андрей Тарковский. Эфир в 20:05

Новый выпуск передачи посвящен замечательному кинорежиссеру. В студии – первый его «главный герой», Николай Бурляев.
Автор и ведущий – Леонид Велехов.
Премьера 13 июля 2019 года в 20.05
В гостях у Леонида Велехова актер и режиссер Николай Бурляев
Новый выпуск передачи посвящен замечательному кинорежиссеру. В студии – первый его «главный герой», Николай Бурляев.
Автор и ведущий – Леонид Велехов.
Премьера 13 июля 2019 года в 20.05
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.