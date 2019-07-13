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Культ личности

Человек, который видел ангела. Андрей Тарковский. Эфир в 20:05

4 апреля исполняется 70 лет со дня рождения Андрея Тарковского

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В гостях у Леонида Велехова актер и режиссер Николай Бурляев

Новый выпуск передачи посвящен замечательному кинорежиссеру. В студии – первый его «главный герой», Николай Бурляев.

Автор и ведущий – Леонид Велехов.

Премьера 13 июля 2019 года в 20.05

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