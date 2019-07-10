"Единая Россия" исключила из своих рядов мэра Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова за дискредитацию. Он во время паводка использовал муниципальную технику в личных целях, сообщила 10 июля пресс-служба регионального отделения партии.

"Худоногов вместо того, чтобы организовать работу по расчистке завалов и восстановлению социальной инфраструктуры, решил использовать коммунальную технику в личных целях. Этот аморальный поступок не достоин партийца и мэра", – приводятся в сообщении слова секретаря регионального отделения, председателя заксобрания области Сергея Сокола.

Деятельность Худоногова проверяла специально созданная партийная комиссия, которая подтвердила факты, опубликованные в СМИ.

Жители пострадавшего от наводнения Нижнеудинска опубликовали в соцсетях рассказ о том, как на участке мэра коммунальная техника промывала бассейн и завозила в него чистую воду.

Ещё один местный житель опубликовал видео, которое он снял, проезжая мимо дома мэра Худоногова. По его словам, рядом с коттеджем рабочие откачали воду и отсыпали дорогу. На кадрах видно, что во дворе чиновника стоит специальная автомашина.

В Нижнеудинске затопило 64 многоквартирных дома. Очевидцы сообщали, что в подвалах зданий до 3 июля стояла вода.