Обвиняемый в теракте в метро: "Я не знаю, что такое гексоген!"

Бахром Эргашев, один из обвиняемых в теракте в петербургском метрополитене, заявил, что найденный у него при задержании гексоген был подброшен полицейскими.

Выступая в Ленинградском военном окружном суде, где слушается уголовное дело о теракте, он рассказал, что после задержания его и ещё нескольких человек отвезли в Следственный комитет. Там у всех изъяли вещи, однако, по словам Эргашева, только его рюкзак не упаковали в специальный пакет. Когда задержанный спросил "почему?", следователь якобы ответил, что это не дело Эргашева. По мнению, обвиняемого, взрывчатое вещество ему подложили в личные вещи.

"Я работаю на стройке и не знаю, что такое гексоген! - резюмировал Эргашев. - Я не знаю физику и химию, чтобы разбираться в этом".

Теракт в петербургском метро произошел 3 апреля 2017 года в одном из вагонов поезда на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". В результате погибли 16 человек, более ста получили ранения.

По версии следствия, взрыв осуществил террорист-смертник Акбаржон Джалилов. Всего по итогам расследования было задержано 11 человек. Все они якобы принадлежат к радикальному исламистскому сообществу и тем или иным образом помогали в осуществлении теракта.

Со слов следователей, подозреваемые не были знакомы между собой и поддерживали связь с помощью "современных средств коммуникации", а выявить их удалось путём "тщательного анализа электронных следов".

При этом никто из задержанных по делу о теракте свою вину не признаёт. Как минимум трое из них заявили о пытках в ФСБ с целью получения признательных показаний.