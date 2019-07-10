Туркменских чиновников в регионе на севере страны обязали отдохнуть на каспийском курорте Аваза под угрозой увольнения. Их обязали купить путёвки ценой в три средних зарплаты чиновника. Об этом пишет Казахская служба Радио Свобода.

"Нам говорят, что всех, кто не поедет [в Авазу], стопроцентно уволят", — сообщил Азатлыку на условиях анонимности госслужащий в Дашогузе. Он попросил не публиковать своё имя из опасений за собственную безопасность.

Авазу строили в период с 2007 по 2017 год. Она была частью амбициозного плана авторитарного президента Гурбангулы Бердымухамедова по созданию в Туркмении туристической инфраструктуры мирового класса. На проект потратили не менее пяти миллиардов долларов, приводило оценку издание "Слон", но курорт пустует. Для граждан страны он остаётся слишком дорогим, иностранцам практически невозможно получить визу в республику.

По данным работников госструктур, им необходимо приобрести путевки продолжительностью до 10 дней. Их стоимость в среднем составляет 740 долларов на человека без обедов, ужинов и проезда. Органы местной власти в Дашогузской области, чиновники которой пожаловались на принудительный отдых, не ответили на запрос Радио Свобода о комментарии в связи с заявлениями госслужащих.