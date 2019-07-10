Гражданин ФРГ получил условный срок за участие в конфликте в Донбассе

Суд в Германии приговорил гражданина ФРГ к двум годам тюрьмы условно за участие в вооружённом конфликте на востоке Украины. Осуждённый Алекс Д. – выходец из Киргизии. Суд признал, что он виновен в подготовке тяжкого преступления, угрожающего государственной безопасности, сообщает Deutsche Welle.

Законы ФРГ запрещают германским гражданам участвовать в зарубежных военных конфликтах. Однако Алекс Д. признал вину, поэтому суд назначил ему условное наказание.

Deutsche Welle пишет, что на фотографиях в уголовном деле осуждённый позирует на танке, со снайперской винтовкой, а также с людьми в военной форме. Прокуратура настаивала, что гражданин Германии принимал участие в боевых действиях, но следователи не нашли этому достаточно доказательств.

На суде Алекс Д. настаивал, что "посчитал своим гражданским долгом помочь" проживающим в Донбассе. Он уточнил, что в зоне вооружённого конфликта охранял больницу.

Алекс Д. родился в 1975 году во Фрунзе (ныне Бишкек). Родители переехали в Германию в 1995 году. В Германии он попадал в поле зрения полиции за изнасилование, побои и вымогательство. В 2014 году осуждённый отправился в Донбасс и примкнул там к бригаде сепаратистов Кальмиуса. Это формирование участвовало в крупных боях, в частности, при Иловайске в 2014 году и в Дебальцево зимой 2015 года. В 2016 году он вернулся в Германию, где его задержали в аэропорту. При задержании Aлекса Д. предъявил паспорт гражданина "ДНР".

Уголовное преследование гражданина ФРГ за участие в конфликте на Украине – второй случай в Германии. В феврале суд Мюнхена приговорил к двум годам тюрьмы Сергея Киселёва, племянника генерального директора "Россия сегодня" Дмитрия Киселева. Сейчас Сергей Киселёв отбывает срок.