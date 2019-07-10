Жители Кубани жалуются на регулярные пытки в одном и том же ОВД

Несколько жителей Краснодарского края пожаловались на пытки в отделе полиции по Гулькевичскому району с целью получения от них признательных показаний, сообщает "Медиазона" со ссылкой на "Комитет против пыток".

Первыми о пытках рассказали Валерий Малахов и Ольга Швецова, являющиеся супругами. Их задержали в апреле 2018 года и требовали написать явку с повинной по делу об убийстве соседки-пенсионерки. По словам Малахова, после отказа дать признательные показания полицейские лили ему кипяток на макушку и угрожали снять с него скальп. Позже врачи зафиксировали у него ожоги первой и второй степени.

Швецову, в свою очередь, полицейские били толстой книгой по голове и угрожали найти у её сына наркотики. Кроме того, как утверждает женщина, пытавшие специально курили рядом, от чего она задыхалась, так как болеет астмой.

Через несколько дней Швецову снова задержали, уже без мужа, и били в отделе полиции бутылкой от кулера. Она так и не дала признательные показания, после чего была арестована. Сейчас женщина находится в СИЗО №1 Краснодара, ей предъявили обвинение в убийстве.

Также о пытках в отделе полиции по Гулькевичскому району рассказали местные жители Никита Хацкевич и Артём Данилов. Первого задержали в апреле этого года и требовали признаться в краже медного кабеля. Второго задержали 16 мая и вынудили написать явку с повинной по делу о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. При этом Данилова, как и Малахова, пытали кипятком, выливая его на шею и голени обеих ног.