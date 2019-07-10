В открытый доступ попали 450 тысяч паролей пользователей Ozon

На сайте, собирающем информацию об утечках данных, опубликованы пароли и логины более 450 тысяч пользователей интернет-магазина Ozon. Сама утечка, вероятнее всего, произошла около полугода назад, но компания о ней не сообщала, пишет РБК.

В распоряжении издания оказалась копия базы с личными данными пользователей интернет-магазина. При проверке около сотни адресов электронной почты оказалось, что они до сих пор актуальны. При этом, как отмечает издание, указанные пароли не подходят для входа в учётные записи в Ozon.

По мнению эксперта из неназванной компании в сфере безопасности, на которого ссылается РБК, база данных скорее всего состоит из двух списков, ранее опубликованных на одном из хакерских форумов в конце прошлого года. По всей вероятности, компания предприняла меры после обнаружения данных в открытом доступе, поэтому пароли могут уже быть неактуальными.

В компании Ozon сообщили РБК, что данные попали в открытый доступ скорее всего из-за того, что пользователи использовали те же пароли для подключения к разным сервисам. В пресс-службе фирмы также указали на возможность вирусной атаки на устройства пользователей. При обнаружении таких случаев автоматически проводится сброс пароля, заявили в пресс-службе интернет-магазина.

Согласно данным аналитиков Data Insight, в 2018 году Ozon стал четвертым по величине интернет-магазином на российском рынке. Портал также входит в 20 самых популярных сайтов Рунета, согласно статистике SimilarWeb. По собственным данным, у компании 30 млн клиентов.