Рыболовлев продал бывшее поместье Трампа во Флориде

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев продал за 108 миллионов долларов поместье в Палм-Бич в штате Флорида, США. Факт сделки подтвердил РБК представитель бизнесмена. Ранее о продаже недвижимости Рыболовлева сообщили американские СМИ.

Бизнесмен купил поместье в Палм-Бич в 2008 году у нынешнего президента США Дональда Трампа. Сумма сделки тогда составила 95 миллионов долларов. Однако вскоре недвижимость арестовали из-за начавшегося бракоразводного процесса Рыболовлева. После развода миллиардер решил продать резиденцию.

Сделка между Рыболовлевым и Трампом попала в поле зрения американских СМИ в начале 2018 года. Тогда сенатор Рон Вайден попросил Министерство финансов США проверить сделку. В письме подчёркивалось, что Трамп купил участок в 2004 году за 41 миллион долларов, а четыре года спустя продал его намного дороже.

Российский бизнесмен и президент США утверждают, что друг с другом никогда не встречались.

В рейтинге Forbes 200 богатейших бизнесменов России Рыболовлев находится на 17-м месте с доходом 6,8 миллиарда долларов.