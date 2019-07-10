Центробанк сообщил о падении доходов "Газпрома" от экспорта газа

Доходы российского концерна "Газпром" от экспорта газа во втором квартале сократились почти на 40 процентов. Об этом говорится в статистике платёжного баланса России, опубликованной Центробанком. В первом квартале доходы концерна составили 14,1 миллиарда долларов. Во втором квартале они снизились до 8,7 миллиарда долларов.

С чем именно связано падение доходов, Центробанк не уточняет. Сам "Газпром" за второй квартал пока не отчитывался.

Эксперты, опрошенные РБК, отмечают, что основной причиной снижения экспортной выручки может быть снижение цен на газ весной текущего года. Представители концерна от комментариев отказались.