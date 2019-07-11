Найдены самые древние останки человека за пределами Африки

Ученые обнаружили самый ранний образец останков современных людей из тех, что были найдены за пределами Африки. Найденному в Греции фрагменту черепа, по мнению исследователей, не менее 210 тысяч лет.Об этом говорится в исследовании, которое опубликовал журнал Nature.

Останки были найдены в конце 1970-х годов в пещере Апидима. Их возраст удалось определить только сейчас. По мнению учёных, один из обнаруженных черепов принадлежал неандертальцу, который жил 170 тысяч лет назад, а второй — раннему представителю Homo sapiens (Человека разумного).

Останки из Греции на 16 тысяч лет старше, чем верхняя челюсть человека, обнаруженная в Израиле в прошлом году, сообщает Associated Press.

Если возраст находки подтвердится, это внесет существенные корректировки в наше представление об истории Homo sapiens. Ранее считалось, что современные люди попали в Европу из Африки лишь около 45 тыс. лет назад.