СМИ: замглавы Пенсионного фонда задержан по подозрению во взятке

В Москве по подозрению в получении взятки в среду задержан заместитель председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов. Об этом "Коммерсанту" рассказали три источника и подтвердили в правоохранительных органах.

Уголовное дело в отношении Иванова находится в производстве следователей центрального аппарата Следственного комитета России, сообщил собеседник издания.

По словам источников TAdviser, следователи изъяли документы из ПФР, а также из офисов двух его подрядчиков — компании "Техносерв" и "Редсис".

По данным источника TAdviser, Иванова задержали перед объявлением тендера на развитие Единой государственной информационной системы социального обеспечения Пенсионного фонда. Сумма тендера могла составить около полутора миллиардов рублей.

Алексей Иванов стал заместителем председателя правления Пенсионного фонда России в 2017 году. В его ответственность входят вопросы информационных технологий, телекоммуникаций, информационной безопасности, предоставления Фондом услуг в электронном виде.