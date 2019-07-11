В Подмосковье горит ТЭЦ. Факел поднялся на высоту 50 метров

В подмосковных Мытищах горит теплоэлектростанция "Северная". Факел от пожара поднялся на высоту 50 метров, сообщает радиостанция "Говорит Москва". Видео с места событий выкладывают пользователи социальных сетей.
По данным источника агентства ТАСС, пожар произошёл на газовой станции высокого давления на территории электростанции.
На место пожара направлены десятки пожарных расчётов и пожарный поезд. На ликвидации работает 78 человек и 24 единицы техники.
По данным издания "База", при пожаре пострадали 8 сотрудников расположенной рядом с ТЭЦ автомастерской. Эту информацию позднее подтвердили в МЧС. Рядом с электростанцией расположен крупный торговый центр "Июнь" и недостроенное здание общежития.
Мытищинская ТЭЦ-27 "Северная" введена в эксплуатацию в 1992 году. Её основное топливо — природный газ. Суммарная мощность станции — 1060 МВт.
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