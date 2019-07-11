В Подмосковье горит ТЭЦ. Факел поднялся на высоту 50 метров

В подмосковных Мытищах горит теплоэлектростанция "Северная". Факел от пожара поднялся на высоту 50 метров, сообщает радиостанция "Говорит Москва". Видео с места событий выкладывают пользователи социальных сетей.

По данным источника агентства ТАСС, пожар произошёл на газовой станции высокого давления на территории электростанции.

Error rendering VK.

На место пожара направлены десятки пожарных расчётов и пожарный поезд. На ликвидации работает 78 человек и 24 единицы техники.

По данным издания "База", при пожаре пострадали 8 сотрудников расположенной рядом с ТЭЦ автомастерской. Эту информацию позднее подтвердили в МЧС. Рядом с электростанцией расположен крупный торговый центр "Июнь" и недостроенное здание общежития.

Мытищинская ТЭЦ-27 "Северная" введена в эксплуатацию в 1992 году. Её основное топливо — природный газ. Суммарная мощность станции — 1060 МВт.