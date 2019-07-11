"Помпезный и недешёвый". Соцсети об отмене парада в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение отказаться от проведения военного парада на День Независимости.

Вот слова Зеленского в русскоязычной версии официального сайта президента:

Обычно 24 августа, в День Независимости Украины, у нас проходит военный парад – помпезный и точно недешевый. В этом году вместо парада лучше эти деньги выделить нашим Героям. И мы приняли решение выделить 300 миллионов гривен военным. Это – солдаты срочной службы, курсанты, сержанты, офицеры – все. И обязательно – военные, которые выполняют задачи в зоне проведения операции объединенных сил.

Это решение нашло среди украинцев своих сторонников.

Артур Фред:

Отмену военного парада можно только приветствовать. Дело даже не только в экономии денег, а в том, что пока что Украина - проигравшая сторона и наши территории оккупированы противником.

Вот если победим - другое дело.

Вообще никогда не понимал, зачем гусеницы танков должны ездить по городскому асфальту, пугать птиц и прохожих.

Тем более,что это связано еще с жуткой картинкой (которая мне почему-то запомнилась), как янукович угощает путина семками или орешками, шо он там жевал уже и не помню...

Ян Валетов:

Есть только один парад, отмена которого была бы для меня существенной - это Парад Победы. Все остальное - просто трата денег.

Обсуждают его и в России.

Дмитрий Колезев:

Если на Украине парад стоит 300 млн гривен (750 млн рублей), то сколько же стоят все парады на 9 мая в крупных городах России? Может, и правда, лучше ветеранам на пособия и военным на премии?

Ольга Скабеева:



Зеленский отменил военный парад!

(деньги раздаст военным)



‘24 августа, в День независимости Украины, у нас проходит военный парад, такой помпезный и точно недешёвый. А мне кажется, что в этом году вместо парада лучше эти деньги выделить нашим героям, нашим военным. И мы приняли решение выделить 300 млн гривен на премии всем нашим военным’



Такой, конечно, Зе популист, миротворец.

Лучше бы отдал приказ о прекращении огня, а деньги- Донбассу!

Мышь в овощном:



Зеленский отменил «помпезный» и «недешевый» военный парад в честь Дня независимости Украины и пообещал направить сэкономленные триста миллионов гривен на премии военным.



Сейчас в одно ухо уже начинают смеяться над хохлами, которые не умеют делать нормальные парады, а в другое – про идущее европейским путем свободное государство, которое милитаристскому пафосу предпочитает истинную заботу о своих защитниках.



Что до нас – нам это безразлично.



Сам по себе день утраты Россией здоровенного куска своей территории, на которой проживают миллионы наших соотечественников, у нас не вызывает каких-то теплых чувств.



Не говоря уже о возможности лишний раз полюбоваться на марширующих карателей, гордящихся убийствами женщин и детей.



Другой вопрос – позволят ли это сделать президенту-КВН-щику.



Слишком много идентичности существующего на Украине режима связано с нарциссическим бряцанием оружием, слишком радикальным представляется внезапное решение пересмотреть этот образ.

И действительно слова президента были приняты в штыки значительной частью украинского общества, а премьер-министр и спикер Верховной Рады, кажется, готовы этому решению противодействовать.

Роман Доник:

Зеленский, приторно-блевотным голосочком, с придурковатым кривляньем типа улыбки, как с рекламы золотого века сказал, что парада на День Независимости не будет. Малороссам не нужна Независимость. Они не знают что с ней делать. Там где Независимость, там не продашь "сватов"- малороссов.

Алексей Арестович:

- Вся глубина глупости и предательства, ничтожества и непонимания: ни армии, ни ситуации - в решении Зеленского отменить военный парад и заменить траты на него выплатой разовой премии военным.

Военные, как и все граждане, конечно, нуждаются в деньгах. Даже больше, чем другие, ибо лишают себя многих свобод и добровольно накладывают на себя риски и ограничения.

Но армия - не про деньги.

Армия - про честь.

Россия разлагает свою воющую армию, пряча шевроны и похороны, Зеленский с сегодняшнего дня - отказывая своей воюющей армии в демонстрации флага в День Независимости.

Раньше детки понимали - независимость чётко связана с военными, шагающими по главной улице страны.

А теперь детки что поймут? Что дяди в зеленом - лохи, которым кидают на независимость подачку в 33 евро, лишь бы не мельтешили перед глазами?..

Лишний раз о себе и о войне не напоминали?..<...>

И ещё одно - армия всегда помнит про своих погибших. Наши павшие - как часовые.

Парад - это ещё и про них.

А вы там, твари, на них плюнули. В который раз.

- Будь ты проклят, клоун.

Гори синим пламенем.

Ирина Геращенко:

Отмена военного парада на День Независимости - жирный стратегический минус. Этот парад нужен был гражданским – видеть, как изменяется украинская армия, как набирается сил и мощности, как модернизируется. Этот парад нужен был военным – гордо пройтись по главному проспекту страны и продемонстрировать мощь. Этот парад нужен был ветеранам – услышать многотысячное "спасибо!". (пер.с укр. - РС).

Андрей Парубий:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил об отмене традиционного военного парада ко Дню Независимости Украины. Расстроен таким решением. Но будет ли парад – не им решать. Для патриотов Украины День Независимости – главный праздник.

За Независимость и Государственность отдали свои жизни многие поколения украинцев. Тысячи наших современников - лучших дочерей и сынов Украины, погибли за Независимость в новой войне с имперской России, которая продолжается уже пятый год.



Чтобы почтить бессмертный подвиг украинских героев, призываю всех, кто боролся и воевал за свободу Украины, участников Революции достоинства, ветеранов российско-украинской войны, волонтеров, военных - 24 августа 2019 года выйти на Крещатик и вместе пройти парадом Независимости. (пер. с укр. - РС)

Владимир Гройсман:

О проведении парада на День Независимости. Считаю,что он нужен и должен стать парадом достоинства и доблести нашей армии, уважения военным.

Поэтому я поручил Минфину и Минобороны тщательно изучить стоимость проведения парада и источники финансирования. (пер. с укр. - РС)

Сергей Марченко:

Военный парад отменили не потому, что президент Коломойского ватник. Просто всего за две недели, с 19 июня по 4 июля, рейтинг Слуги Народа упал больше, чем на 10%. Если так пойдет и дальше, вместо прогнозированных 50%, даже на досрочных он наберет не больше 30. А это уже не большинство. Зеленский стелется в шпагате, разрываясь между ватниками и вышиватниками из своего электората. Одним он из Канады обещает единый украинский государственный язык, А другим, на следующий же день, обещает русский государственный на Донбассе.

Но это же так палевно, Вова! Такого циничного намахалова с "и вашим, и нашим", не замечают только самые упоротые. Более-менее вменяемых Слуга Народа теряет из обоих лагерей. В итоге проукраинские партии растут. Пророссийские партии тоже растут. Партия Коломойского падает.

Отмена парада – курс на ватный электорат. У Коломойского сделали ставки и теперь основное ядро Зе-избирателя – любители русского мира и Сватов. В принципе, это и неплохо – пусть жрут друг друга с Оппоблоком. Теперь Слуга Народа снова потеряет, а Вакарчук и Порох продолжат рост.

А парад будет. И это будет не просто парад, а репетиция третьего Майдана. Поздравляю малороссов из ОПУ.

Владимир Соловьёв:



Зачем им внешние враги? Они и так друг друга сами сожрут.



Максим Юсин:

И премьер-министр, и (ранее) спикер Рады Парубий открыто и демонстративно саботируют решения президента, избранного 73 процентами украинцев.

Лиза Богуцкая:

Гройсман решил, что премии нашим воинам- это хорошо, но парад нужен и он дал распоряжение минфину и минобороны изыскать средства.

Чтобы люди порадовались. Потому что красиво.

Порошенко тоже вчера взбадривал людей армией, мовой, вирой- ес, ес, ес!

Предлагаю организовать экскурсии домой к Гройсману и Порошенко, чтобы люди тоже порадовались. Думаю, там красиво. И богато. Но какое оно имеет отношение к быту простых украинцев?

События разные- суть одна.

Совковое очковтирательство достало украинцев. Выбрасывать деньги на ветер можно, если это деньги личные. В данном случае, Порошенко и Гройсмана. Ну, может еще и Полторака.

Скидывайтесь со своих, господа.

В государстве лишних денег на парады нет.

Олег Волошин:

Был уверен, что решение Зеленского об отмене парада уж точно будет одобрено практически всеми. Но к своему удивлению, увидел, сколько у нас квазимилитаристов. «Квази», потому как как всерьёз жаждать военного пафоса в одной из беднейших стран мира без собственной истории больших войн (все они были в рядах армий империй) довольно странно. В обладающих сильнейшими вооруженными силами США с собственной имперской историей и то подавляющее большинство представителей интеллектуальной элиты самым критичным образом отнеслись к недавней милитаризации Дня Независимости Трампом.

Почему ж у нас так? Да просто вопреки их собственной риторике наши ура-патриоты остаются такими же «великодержавниками», как некоторые россияне, только собственно без великой державы. В наше время быть Наполеоном везде комично. Но в Словении или Румынии особенно)))

Ольга Левина:

«Будет ли парад - не им решать! »,- утверждает А.Парубий, призывая с флагами, со «Славой Украине» и военным маршем «Зродились ми великоi години» пройтись колонами по главной улице в День Независимости.

Раздувая обиду и негодование патриотически озлобленных лиц в ответ на отмену Зеленским проводить традиционный военный парад, Парубий бросается упреками в фб:

ведь, мол, «тысячи наших современников - лучших дочерей и сыновей погибло» на войне! Как же без парада теперь?!

Да. Погибли. И многие из них погибли благодаря бракованным бронежилетам, между прочим!

Таких обнаружили в количестве аж 20 тыс. штук!

Как утверждают специалисты: из каждых 5 шт. - 3 шт. легко простреливаются даже из охотничьего ружья...

А ведь это 12 тысяч человек - погибших или раненых! 🤔

Вот такая она на самом деле #Армiямовавiра получается, «ес, ес, ес!»...

Вместе с 5-ю взорванными складами боеприпасов за 5 лет! ...

Вот такая она «шана i повага своiй Армii» от властей- и все за ширмой патриотических парадов и пафосных кричалок.

Только вот патриотическое сообщество не особо соображает, кому надо задавать конкретные вопросы и на кого направлять свою «ганьбу».

Не понимает, что и «пишатись» абсолютно нечему ведь!

***Проведение таких парадов всегда и раньше вызывало у меня большое недоумение!

Как можно праздновать то, чего нет да ещё и с таким широким размахом?

И как можно что-то вообще праздновать, когда идёт война?

Когда все совместные усилия необходимо в первую очередь устремлять на установление мира!

А все деньги сэкономленные направлять на восстановление разрушений и на помощь всем пострадавшим.

Тина Канделаки:



Новый президент Украины Владимир Зеленский всю предвыборную кампанию обещал своим избирателям работать засучив рукава. В планах были посадки коррупционеров, прекращение войны на Донбассе и главное — отказ от риторики, разделяющей людей по языковому и прочим признакам.



Да, времени прошло совсем мало, а на носу вторые выборы. Вот и приходится привлекать голоса националистов, озвучивая через своих советников, прямо скажем, идиотские предложения. Одно из последних — переименование русского языка, на котором говорят за пределами Украины, в российский. Русский, как выясняется, — он только у украинцев. Россию предлагают переименовать в Московию (чего они ещё нам ярлыки на великое княжение не раздают?).



С отменой парада тоже вышла промашка, потому что для Зеленского это статья расходов, а для украинских военных, как выяснилось, важное символическое событие. Верховный главнокомандующий, не находящий общего языка со своей армией, превращается в декорацию.



Оппоненты Зеленского обидно называли его клоуном, а его команда обставляет сейчас своего лидера бутафорией вот таких инициатив, и для полного цирка не хватает только шариков. Пока всё до боли напоминает сериал «Слуга народа». Все, конечно, смеялись, но кто же знал, что сценарий сериала и есть мастер-план нового президента. Судя по тому, что делает Володя, «Московия» это только начало. Поверьте мне.

К слову, о Московии. С этой идеей выступил советник Зеленского Никита Потураев:

Безусловно, русский украинский уже отличается от русского русского... Он уже отличается грамматически, лексически... Он всегда был очень отдельным от центральных провинций советской и Российской империй... Украинский русский теперь вообще другой, и моя точка зрения, что мы должны его переименовать. Например, сказать, что у нас русский язык, а там — российский... Почему мы боимся? Можем на своих картах начать называть их "Московия".

Несложно заметить, что Потураев говорит в первую очередь о языке, и его слова отчасти перекликаются с идеей, которую недавно высказал американский историк Тимоти Снайдер и довольно давно - Остап Кармоди.

Но комментаторы прицепились именно к Московии. Потураева осудили и украинцы.

Алексей Якубин:

А если и нас другие на своих картах переименуют как хотят? Примат принципа удовольствия, над принципом реальности?

Мирослава Бердник:

Советник президента Украины Владимира Зеленского, политолог и кандидат в народные депутаты от "Слуги народа" Никита Потураев чтобы "поднять" рейтинг своей партии "Слуга народа" занялся примитивным плагиатом и предложил называть Российскую Федерацию Московией, а украинский язык переименовать в русский. Напомню, что ранее предлагала переименовать Россию в Московию недописательница Лариса Ницой:

А ранее предлагал отобрать у России историческое название "почетный патриарх" и анафема Филарет.

Николай Кузьмин:

Мне приходилось сталкиваться с Никитой Потураевым, кажется в 2010. Вполне адекватный человек был, на Партию регионов тогда работал. И подиж ты.

Аркадий Куликов:

предлагаю переименовать Зеленского , например, в Синькина, а Потураева в ..Подураева. Ну, так, в официальных тугаментах

И россияне.

Валерий Савельев:

Но бояться не надо, конечно, тут он прав.

Они нас Московией.

Мы тоже обзовем их как-нибудь по другому, не Украиной, а Малороссией, например.

Или Окраиной.

Для ясности.

И будет всем хорошо.



Окружение Зеленского постепенно съезжает на рельсы Порошенко?

Недолго продержались.



У них что, воздух там какой-то особенный?

Приходит во власть нормальный человек, и тут же начинает мечтать о переименовании России и русского языка.

Проблемы страны можно не решать, главное русских обидеть посильнее.