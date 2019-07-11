У Верховного суда в Москве задержаны десятки человек

В Москве у здания Верховного суда задержаны несколько десятков активистов, которые выступают против преследования крымских татар по делу "Хизб ут-Тахрир". Сегодня суд рассматривает апелляцию на приговор Северо-Кавказского военного окружного суда так называемой "бахчисарайской группе" – троим крымско-татарским активистам, которые получили от 9 до 17 лет лишения свободы.

Как сообщает корреспондент Радио Свобода, задержаны практически все участники акции в поддержку подсудимых. Их посадили в два автобуса, в каждом из которых около тридцати человек. Задержанных повезли в Мещанский и Таганский отделы полиции.

Накануне семерых активистов задержали на Красной площади в Москве. Они развернули плакаты в поддержку "бахчисарайской группы" и других крымских татар, столкнувшихся с преследованиями после российской аннексии Крыма. Участникам пикетов вменяют нарушение правил проведения публичных акций.

В России религиозная организация "Хизб ут-Тахрир" объявлена террористической группировкой и запрещена. Многие её участники, арестованные российскими правоохранительными органами, признаны политзаключёнными. Освободить их требуют международные правозащитные организации.