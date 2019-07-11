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В Татарстане возбуждено уголовное дело о полицейском рабстве

Отдел полиции в Татарстане, архивное фото

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В Татарстане Следственный комитет возбудил уголовное дело по жалобе местного жителя, который рассказал о нескольких неделях рабства в семье полицейских. Об этом сообщает правозащитная организация "Зона права". Как отметил глава "Агоры" Павел Чиков, это первое в России уголовное дело о полицейском рабстве.

Житель Татарстана Идрис Садыков в своей жалобе заявил, что в мае 2019 года двое полицейских, которые приходятся друг другу братьями, увезли его в Аксубаевский район республики, где заставляли работать на ферме их отца. Пострадавший рассказал, что его избивали и ошпарили ему руки кипятком за отказ чистить туалет.

Дело расследуется по статье о похищении группой лиц по предварительному сговору.

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