В Татарстане возбуждено уголовное дело о полицейском рабстве

В Татарстане Следственный комитет возбудил уголовное дело по жалобе местного жителя, который рассказал о нескольких неделях рабства в семье полицейских. Об этом сообщает правозащитная организация "Зона права". Как отметил глава "Агоры" Павел Чиков, это первое в России уголовное дело о полицейском рабстве.

Житель Татарстана Идрис Садыков в своей жалобе заявил, что в мае 2019 года двое полицейских, которые приходятся друг другу братьями, увезли его в Аксубаевский район республики, где заставляли работать на ферме их отца. Пострадавший рассказал, что его избивали и ошпарили ему руки кипятком за отказ чистить туалет.

Дело расследуется по статье о похищении группой лиц по предварительному сговору.