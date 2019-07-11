В Краснодарском крае арестован подполковник ФСБ, который заставил руководителя университета фиктивно устроить его на работу и восемь лет получал зарплату преподавателя. Об этом в четверг сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на расследование дела о взятках в Адыгейском государственном университете.

Сообщается, что бывший сотрудник ФСБ Константин Николинко в 2011 году вынудил директора белореченского филиала вуза Ларису Вицюк принять его на работу, пользуясь служебным положением. Она заключила с ним контракт до 2018 года.

Николинко задержали в мае, он находится в СИЗО.

Лариса Вицюк также проходит по делу о махинациях с приёмом вступительных экзаменов, а Константин Николинко обвиняется в покровительстве предпринимателям, занимавшимся незаконной азартной игровой деятельностью, пишет "Коммерсантъ".