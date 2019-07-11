В Боснии почтили память жертв Сребреницы

В Боснии и Герцеговине прошла траурная церемония в память о 8 тысячах мусульман, которые были убиты подразделениями боснийских сербов в Сребренице в июле 1995 года. Траурные мероприятия проходят каждый год с участием тысяч родственников жертв, местных политиков и иностранных делегаций.

Во время церемонии были захоронены недавно обнаруженные останки 33 человек, идентифицированных при помощи экспертизы ДНК. Самой младшей жертве на момент убийства было 14 лет. Всего в Поточари захоронено 6610 тел. Еще около тысячи человек по прежнему числятся пропавшими без вести.

Совместное заявление в связи с годовщиной массовых убийств опубликовали Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Федерика Могерини и Европейский комиссар по вопросам расширения Йоханнес Хан. "Наш общий долг – всегда помнить о Сребренице, одном из самых мрачных моментов в современной европейской истории", – написали представители Евросоюза.

Расправы над мужской частью населения Сребреницы начались после того, как этот город в 1995 году перешёл под контроль сербских формирований под командованием Ратко Младича. При этом во время боснийской войны 1990-х годов регион формально находился под защитой миссии ООН.

Сотни расстрелянных к моменту убийства не достигли совершеннолетия. Как установило следствие, многие жертвы были позднее перезахоронены, чтобы скрыть следы преступлений.

В апреле 2004 года судьи Международного трибунала по бывшей Югославии во время процесса против генерала Радислава Крстича впервые определили, что в Сребренице был совершён геноцид. Официально Международным судом ООН это было было признано в 2007 году.

При этом на Балканах не прекращаются споры по поводу этого преступления. Ряд сербских политиков оспаривают масштаб расправ в Сребренице и призывают помнить о преступлениях против сербов. Против признания этих событий геноцидом также выступают лидеры боснийских сербов. В свою очередь Россия в 2015 году блокировала в Совете безопасности ООН британский проект резолюции, в которой казни в Сребренице были названы геноцидом.