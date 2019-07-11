"Спартак" увековечил на своей форме память о погибших в 1982 году

С нового футбольного сезона на игровой форме московского "Спартака" появится знак в память о трагедии, произошедшей в "Лужниках" 37 лет назад. Тогда в результате давки на стадионе погибли более шестидесяти болельщиков красно-белых.

Знак в виде даты трагедии будет располагаться на задней стороне футболок над фамилиями игроков. Пресс-служба "Спартака" отмечает, что решение увековечить память о погибших на игровой форме было принято руководством клуба совместно с болельщиками.

20 октября 1982 года на московском стадионе "Лужники" во время матча на Кубок УЕФА между "Спартаком" и голландским "Хаарлемом" при выходе зрителей с трибун возникла давка, в результате которой погибли 66 человек, двадцати трём из которых не исполнилось и 16 лет. Ещё 61 человек получил увечья.

По официальной версии следствия, давка произошла из-за того, что болельщики, многие из которых были одеты не по погоде при температуре воздуха минус 10 градусов, торопились побыстрее попасть в метро.

По версии очевидцев, к давке привело то, что для выхода болельщиков с трибуны С, которых собралось около 12 тысяч, была открыты лишь одна лестница и одни ворота, да и те только частично.

Советские СМИ полностью проигнорировали случившееся. Крупнейшие спортивные газеты того времени, "Советский спорт" и "Футбол.Хоккей", опубликовали подробные отчёты о матче, ни словом не упомянув о трагедии. Лишь в газете "Вечерняя Москва", в самом низу последней страницы, была опубликована заметка из двух предложений под названием "Происшествие". В ней говорилось о "несчастном случае", произошедшем в результате "нарушения порядка движения людей". О пострадавших не сообщалось. Впервые подробная информация о трагедии появилась в советской печати лишь через семь лет.

При этом до сих пор идут споры о количестве жертв давки. По воспоминаниям родственников погибших, похороны проходили в режиме строгой секретности, который обеспечивал КГБ СССР.

Многие очевидцы также говорят, что жертв было значительно больше. Известный спортивный журналист Сергей Микулик утверждает, что цифра в 66 погибших появилась с подачи первого секретаря московского горкома КПСС Виктора Гришина. По его словам, вечером 20 октября Гришин приехал в "Лужники" и спросил у сотрудников МВД: "Сколько сейчас у вас погибших?". Ему ответили: "66". На что чиновник сказал: "Это конечная цифра. Больше быть не должно".