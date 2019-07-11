Зеленский предложил люстрировать весь состав Рады, правительство и Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский предложил подвергнуть люстрации всех высокопоставленных представителей власти, руководивших страной после Евромайдана. Соответствующие поправки в закон о люстрации он пообещал внести в Верховную раду. Он отметил, что этот законопроект — только оценка деятельности старых чиновников.

"Нас обвиняют, что мы хотим отменить люстрацию. Чтобы все поняли, что мы не собираемся отменять люстрацию, мы предлагаем ее усилить", — заявил президент Украины в фейсбуке. По его словам, он ежедневно общается с чиновниками разных уровней и понимает — это "безнадежный диагноз".

По словам Зеленского, он ежедневно ломает голову, что с делать с госслужащеми: "обменять на пленных, или одеть в бракованные бронежилеты, которые они закупили и отправить на передовую".

В качестве рабочего варианта его команда разработала расширение списка люстрируемых чиновников. Он предложил включить в него бывшего президента Украины Петра Порошенко, полный состав Верховной Рады, министров, главу Службы безопасности Украины, руководителей госструктур и оборонных предприятий, занимавших должности с 23 февраля 2014 по 19 мая 2019 года.

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