Путин уволил губернатора аннексированного Севастополя

Президент России Владимир Путин освободил от должности губернатора аннексированного Севастополя Дмитрия Овсянникова. Ранее он попросил уволить его по собственному желанию.

Временно исполнять обязанности губернатора будет Михаил Развожаев, сообщили в Кремле.

Дмитрий Овсянников возглавил Севастополь летом 2016 года после ухода с поста Сергея Меняйло. В сентябре 2017 года Овсянников победил на выборах, набрав более 70 процентов голосов избирателей.

Михаил Развозжев – руководитель исполкома Общероссийского народного фронта, основателем которого является Путин. С 2014 по 2018 год Развозжаев работал заместителем министра по делам Северного Кавказа. С осени 2018 года временно исполнял обязанности главы Хакасии.