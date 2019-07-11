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Путин уволил губернатора аннексированного Севастополя

Дмитрий Овсянников

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Президент России Владимир Путин освободил от должности губернатора аннексированного Севастополя Дмитрия Овсянникова. Ранее он попросил уволить его по собственному желанию.

Временно исполнять обязанности губернатора будет Михаил Развожаев, сообщили в Кремле.

Дмитрий Овсянников возглавил Севастополь летом 2016 года после ухода с поста Сергея Меняйло. В сентябре 2017 года Овсянников победил на выборах, набрав более 70 процентов голосов избирателей.

Михаил Развозжев – руководитель исполкома Общероссийского народного фронта, основателем которого является Путин. С 2014 по 2018 год Развозжаев работал заместителем министра по делам Северного Кавказа. С осени 2018 года временно исполнял обязанности главы Хакасии.

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