Роскомнадзор потребовал удалить в паблике MDK комментарий

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры России потребовал от социальной сети "ВКонтакте" удалить комментарий в сообществе MDK. Оставленная пользователем запись якобы оскорбляет государственные символы России. Об этом сообщает ТАСС.
Комментарий содержит непристойное изображение на фоне флага России и надписи "Конституция РФ". Запись подпадает под новый закон об оскорблении государственных символов.
20 июня президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" ответил на вопрос основателя паблика MDK Роберто Панчвидзе о применении закона об оскорблении власти. Президент заявил, что закон направлен на защиту символов власти, флага и герба, однако им нельзя ограничивать право критиковать власть. Спустя несколько дней источники "Дождя" рассказали, что Кремль дал указание прекратить наказывать за оскорбление конкретных чиновников, в том числе Путина.
Закон об оскорблении власти и государственных символов в интернете вступил в силу в России в конце марта. За нарушение граждане наказываются штрафом до 100 тысяч рублей или административным арестом на срок до 15 суток. При повторном нарушении штраф может быть увеличен до 200 тысяч рублей.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.