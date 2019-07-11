Роскомнадзор потребовал удалить в паблике MDK комментарий

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры России потребовал от социальной сети "ВКонтакте" удалить комментарий в сообществе MDK. Оставленная пользователем запись якобы оскорбляет государственные символы России. Об этом сообщает ТАСС.

Комментарий содержит непристойное изображение на фоне флага России и надписи "Конституция РФ". Запись подпадает под новый закон об оскорблении государственных символов.

20 июня президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" ответил на вопрос основателя паблика MDK Роберто Панчвидзе о применении закона об оскорблении власти. Президент заявил, что закон направлен на защиту символов власти, флага и герба, однако им нельзя ограничивать право критиковать власть. Спустя несколько дней источники "Дождя" рассказали, что Кремль дал указание прекратить наказывать за оскорбление конкретных чиновников, в том числе Путина.

Закон об оскорблении власти и государственных символов в интернете вступил в силу в России в конце марта. За нарушение граждане наказываются штрафом до 100 тысяч рублей или административным арестом на срок до 15 суток. При повторном нарушении штраф может быть увеличен до 200 тысяч рублей.