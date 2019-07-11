В Чебоксарах и Орле вынесены приговоры по делам о домашнем насилии

В Чебоксарах к 15 годам колонии приговорён местный житель Александр Ануфриев, который убил свою жену ради получения денег. Анна Овчинникова перед смертью обращалась в полицию с просьбой возбудить уголовное дело по факту угрозы убийства, но ей было в этом отказано. Об этом сообщает правозащитная организация "Зона права".

Следствие установило, что перед убийством муж Овчинниковой продал за 290 тысяч рублей машину, которая находилась в их общем владении, а также присвоил себе деньги и другие ценности, которые принадлежали жене. Сообщается, что обращаясь к полицейским Овчинникова просила учесть, что Ануфриев был ранее судим и отбыл наказание за убийство.

В ходе проверки оказалось, что в базе данных МВД Чувашии информации об этом не было, а сами полицейские не предприняли мер для изучения личности осуждённого. При этом Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело по факту халатности.

В другом случае к двум годам колонии-поселения приговорена старший участковый УМВД по городу Орёл Наталья Башкатова. Следствие установило, что в ноябре 2016 года она отказалась задерживать или возбуждать уголовное дело в отношении Андрея Бочкова, который угрожал убийством своей сожительнице Яне Савчук.

После еще нескольких просьб Савчук, участковый приняла заявление о преступлении, оформив это протоколом принятия устного заявления. Башкатова тогда якобы сказала ей: "Если вас убьют, мы обязательно выедем, труп опишем, не переживайте". В тот же день Андрей Бочков убил свою сожительницу.

В мае 2017 года суд приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также обязал выплатить 925 тысяч рублей компенсации отцу погибшей в качестве компенсации морального вреда.