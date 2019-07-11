Россия признала "Всемирный конгресс украинцев" нежелательным

Генеральная прокуратура России признала нежелательной канадскую неправительственную организацию "Всемирный конгресс украинцев".

В заявлении Генпрокуратуры говорится, что деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.

"Всемирный конгресс украинцев" создан в 1967 году в США. Сейчас штаб-квартира находится в Торонто. На сайте организации говорится, что организация является координатором для украинских диаспор по всему миру.

Закон о нежелательных организациях подписан Владимиром Путиным в мае 2015 года. Согласно документу, таким структурам запрещается работать на территории России. Сотрудничать с ними также запрещено.

Нежелательной может быть признана любая неправительственная организация, которая, по мнению генерального прокурора или его заместителя, представляет "угрозу безопасности государства и основам конституционного строя". После внесения в список нежелательных у организации замораживаются все её счета. Также должны быть закрыты все её отделения. Нарушителям закона грозят штрафы до 500 тысяч рублей, а также лишение свободы сроком до восьми лет.