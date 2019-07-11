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В работе Twitter произошёл мировой сбой

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Работе социальной сети Twitter произошёл сбой по всему миру. Это следует из данных сервиса DownDetector.

Больше всего жалоб на работу соцсети поступило из США, Бразилии, стран Западной Европы и Японии.

При открытии ленты Twitter в браузере на персональном компьютере, появляется предупреждение о технической проблеме. В мобильных приложениях соцсети говорится о внутренних ошибках.

Компания пока не назвала причину сбоя.

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