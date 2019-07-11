В работе Twitter произошёл мировой сбой

Работе социальной сети Twitter произошёл сбой по всему миру. Это следует из данных сервиса DownDetector.
Больше всего жалоб на работу соцсети поступило из США, Бразилии, стран Западной Европы и Японии.
При открытии ленты Twitter в браузере на персональном компьютере, появляется предупреждение о технической проблеме. В мобильных приложениях соцсети говорится о внутренних ошибках.
Компания пока не назвала причину сбоя.
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