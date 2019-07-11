Замглавы Пенсионного фонда признался в получении взятки

Заместитель главы Пенсионного фонда России Алексей Иванов, задержанный по подозрению в получении взятки, признал вину и подал в отставку. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию (ОНК).

Представители ОНК посетили Иванова в изоляторе временного содержания в Москве. По словам задержанного, 12 июня суд может его арестовать.

Пенсионный фонд России пока не располагает информацией об отставке одного из своих руководителей.

Алексей Иванов стал заместителем председателя правления Пенсионного фонда России в 2017 году. Он занимался вопросами информационных технологий, телекоммуникаций, информационной безопасности, предоставления Фондом услуг в электронном виде.

Иванова задержали утром 11 июля. По данным СМИ, следователи изъяли документы Фонда и его подрядчиков – компаний "Техносерв" и "Редсис". Издание TAdviser обратило внимание, что Иванова задержали перед объявлением тендера на развитие Единой государственной информационной системы соцобеспечения Пенсионного фонда. Сумма тендера могла составить около полутора миллиардов рублей.