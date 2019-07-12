В Иркутской области против главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, после масштабного паводка в регионе он привлек муниципальные коммунальные службы для ликвидации последствий стихийного бедствия в своем коттедже.
Для спасения имущества чиновника были задействованы специалисты и техника казенного учреждения "Обслуживание социальной сферы Нижнеудинского района". Следственный комитет считает, что эти действия "осуществлялись вопреки служебной необходимости и объективно противоречили общим задачам и требованиям, предъявляемым к муниципальному образованию" по ликвидации последствий наводнения.
Уволить Худоногова за использование техники в своих целях ранее потребовал вице-премьер и глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко. Он отмечал, что проведенная инспекция подтвердила достоверность информации, опубликованной в соцсети. "Единая Россия" также исключила мэра затопленного района из партии за дискредитацию. По информации "Сибирь.Реалии", сейчас чиновник отсутствует на рабочем месте в связи с больничным.
Ранее жители пострадавшего от наводнения Нижнеудинска опубликовали в соцсетях рассказ о том, как на участке мэра коммунальная техника промывала бассейн и завозила в него чистую воду. Еще один очевидец разместил видео, которое он снял, проезжая мимо дома мэра Худоногова. По его словам, рядом с коттеджем рабочие откачали воду и отсыпали дорогу. На кадрах видно, что во дворе чиновника стоит специальная автомашина. Отмечалось, что работы в коттедже мэра ведутся в первоочередном порядке, в то время как местным жителям никто не помогает.
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