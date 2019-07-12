Россия выплатит компенсацию пострадавшему от сотрудников ФСКН

Россия выплатит 15 тысяч евро компенсации жителю Первоуральска, которого сотрудники полицейского наркоконтроля покалечили за отказ участвовать в провокации – так называемой "контрольной закупке" запрещённых веществ. Об этом в пятницу сообщил фонд "Общественный вердикт" со ссылкой на решение Европейского суда по правам человека, которое российские власти не стали оспаривать.

По данным правозащитников, в июне 2014 года сотрудники Первоуральского управления ФСКН избили местного жителя Александра Васильева, сломали ему руку и выстрелили в лицо из травматического пистолета. Из материалов суда следует, что спустя месяц потерпевшего, который ранее отказался сотрудничать с наркополицией, осудили по статье о хранении наркотиков в крупном размере. Внимание на это обратила "Медиазона".

Дело в отношении сотрудников ФСКН отказывались возбуждать шесть раз. Следователи предположили, что потерпевший мог получить травму, когда упал, якобы сопротивляясь полицейским.