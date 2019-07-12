Суд в Москве вынес приговоры за подготовку теракта в "Сапсане"

Военный окружной суд в Москве вынес приговоры по делу о подготовке теракта в поезде "Сапсан" в 2017 году. Сроки от 15 до 21 года колонии строгого режима получили семеро уроженцев Таджикистана, сообщает агентство "Интерфакс".

По версии следствия, живущие в Санкт-Петербурге обвиняемые в 2017 году вступили в запрещённую в России террористическую группировку "Исламское государство". После этого они якобы стали готовить теракт. При этом о мотивах трудовых мигрантов не сообщается, также не установлено, кто был вдохновителем атаки.

13 июля 2017 года поезд "Сапсан" сообщением Москва – Санкт-Петербург наехал на установленную на пути металлическую конструкцию. Состав не сошёл с рельсов, но несколько вагонов получили повреждения. Ущерб, по данным РЖД, превышал 55 миллионов рублей.

Только один из осуждённых признал вину полностью, ещё один – частично. Остальные пятеро виновными себя не считают.