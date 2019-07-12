Замглавы Пенсионного фонда России арестовали на два месяца

Суд в Москве арестовал на два месяца замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова. Его обвиняют в получении взятки на сумму более четырёх миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что Иванов признал вину и раскаялся, а также дал показания на предполагаемых соучастников преступления. Прокурор просил поместить чиновника под домашний арест.
Сообщалось, что Алексея Иванова задержали 10 июля при участии сотрудников ФСБ, а известно об этом стало на следующий день. По данным СМИ, следователи изъяли документы Фонда и его подрядчиков – компаний "Техносерв" и "Редсис".
- Издание TAdviser обратило внимание, что Иванова задержали перед объявлением тендера на развитие Единой государственной информационной системы соцобеспечения Пенсионного фонда. Сумма тендера могла составить около полутора миллиардов рублей.
- Алексей Иванов стал заместителем председателя правления Пенсионного фонда России в 2017 году. Он занимался вопросами информационных технологий, телекоммуникаций, информационной безопасности, предоставления Фондом услуг в электронном виде.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.