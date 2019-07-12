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Замглавы Пенсионного фонда России арестовали на два месяца

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Суд в Москве арестовал на два месяца замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова. Его обвиняют в получении взятки на сумму более четырёх миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Иванов признал вину и раскаялся, а также дал показания на предполагаемых соучастников преступления. Прокурор просил поместить чиновника под домашний арест.

Сообщалось, что Алексея Иванова задержали 10 июля при участии сотрудников ФСБ, а известно об этом стало на следующий день. По данным СМИ, следователи изъяли документы Фонда и его подрядчиков – компаний "Техносерв" и "Редсис".

  • Издание TAdviser обратило внимание, что Иванова задержали перед объявлением тендера на развитие Единой государственной информационной системы соцобеспечения Пенсионного фонда. Сумма тендера могла составить около полутора миллиардов рублей.
  • Алексей Иванов стал заместителем председателя правления Пенсионного фонда России в 2017 году. Он занимался вопросами информационных технологий, телекоммуникаций, информационной безопасности, предоставления Фондом услуг в электронном виде.

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