Замглавы Пенсионного фонда России арестовали на два месяца

Суд в Москве арестовал на два месяца замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова. Его обвиняют в получении взятки на сумму более четырёх миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Иванов признал вину и раскаялся, а также дал показания на предполагаемых соучастников преступления. Прокурор просил поместить чиновника под домашний арест.

Сообщалось, что Алексея Иванова задержали 10 июля при участии сотрудников ФСБ, а известно об этом стало на следующий день. По данным СМИ, следователи изъяли документы Фонда и его подрядчиков – компаний "Техносерв" и "Редсис".