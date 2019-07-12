Бутик эротического нижнего белья, который связывают с именем старшей дочери главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Айшат, работает в нарушение ряда российских законов, не выдавая чеки и продавая товары без этикеток. Магазин не имеет достоверного юридического лица, но осуществляет доставку товаров по всему миру. Об этом пишут "Открытые медиа", журналисты издания изучили работу магазина.

Бутик Lady A открылся в Грозном три года назад. В его ассортименте – эротическое нижнее бельё, интимные аксессуары, например, золотые наручники и хлысты с сердечком, и товары для секса. Сразу после открытия Русская служба Би-би-си сообщила, что магазин принадлежит дочери Рамзана Кадырова. Айшат уже управляет домом исламской моды Firdaws и держит кондитерскую в одноимённом торговом центре – рядом с этой кондитерской и открылся бутик с бельем.

Чечня – исламский регион, власти республики публично поддерживают нормы морали традиционного общества, и секс там является табуированной темой. После публикации Би-би-си министр республики по национальной политике Джамбулат Умаров заявил РБК, что Айшат Кадырова не имеет никакого отношения к этому проекту. Все фотографии с ней, сделанные на открытии магазина, были удалены. Сам магазин работает без сайта, увидеть его ассортимент можно, только став подписчиком закрытого аккаунта в Инстаграме.

Сейчас на аккаунт магазина подписаны 45,7 тысячи подписчиков. Бутик обещает клиентам доставить покупки не только по всей России, но и по всему миру. Клиенты и деловые партнеры Айшат Кадыровой продолжают причислять бутик белья к её активам, отмечая его в рекламных и поздравительных постах в социальных сетях, отмечают "Открытые медиа". Самой Айшат на день рождения дарят подарки с посвящением – Lady A, как называется магазин. Эта надпись украшала, например, праздничный торт для дочери главы республики.

Корреспонденту издания удалось заказать себе недорогой для ассортимента магазина комплект белья за 4600 рублей и самую простую фирменную продукцию – сорочку с логотипом Lady A, с вырезом на груди в виде замочной скважины и ключиком-подвеской — за 4290 рублей. Товары пришли на почту, без этикеток и с недействительным кассовым чеком, из которого невозможно выяснить, кто их производил и как за ними ухаживать. Собеседники "Открытых медиа" предположили, что отсутствие чека может указывать на то, что владельцы магазина могут скрывать выручку и уходить от уплаты налогов.

Изданию не удалось выяснить, какое юридическое лицо стоит за магазином. Отмечается, что сам бутик в Грозном расположен в торговом центре, не существующем в официальных документах. Трёхэтажное здание площадью 6800 кв. м не зарегистрировано, не отображается на кадастровой карте, а участок торгцентром не оформлен в Росреестре, утверждает издание. Представитель главы Чеченской республики отказался комментировать эту тему, связаться с Кадыровой журналистам не удалось.