В здании архива литературы и искусства в Москве произошёл пожар

В Москве в здании Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) произошёл пожар. Эвакуированы около ста человек, возгорание ликвидируют экипажи нескольких пожарных машин. О пострадавших не сообщается.
В МЧС заявляют, что очаг возгорания находится в вентиляционной шахте. По данным спасателей, на четвертом этаже здания горит некая "бумажная продукция". Идёт ли речь о документах, не уточняется.
Директор РГАЛИ Татьяна Горяева рассказала радиостанции "Говорит Москва", что за несколько часов до задымления в хранилище архива меняли деревянные стеллажи на металлические. Это была мера по улучшению пожарной безопасности.
По словам Горяевой, в корпусе, где начался пожар, хранятся документы госучреждений. Более ценные единицы хранения находятся в другом здании.
- Российский государственный архив литературы и искусства основан в 1941 году, тогда он назывался Центральным государственным литературным архивом. В его фондах хранятся материалы по истории российской и советской литературы, музыки, театра, кино, изобразительного искусства, архитектуры.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.