В здании архива литературы и искусства в Москве произошёл пожар

В Москве в здании Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) произошёл пожар. Эвакуированы около ста человек, возгорание ликвидируют экипажи нескольких пожарных машин. О пострадавших не сообщается.

В МЧС заявляют, что очаг возгорания находится в вентиляционной шахте. По данным спасателей, на четвертом этаже здания горит некая "бумажная продукция". Идёт ли речь о документах, не уточняется.

Директор РГАЛИ Татьяна Горяева рассказала радиостанции "Говорит Москва", что за несколько часов до задымления в хранилище архива меняли деревянные стеллажи на металлические. Это была мера по улучшению пожарной безопасности.

По словам Горяевой, в корпусе, где начался пожар, хранятся документы госучреждений. Более ценные единицы хранения находятся в другом здании.