Конгресс США рассмотрит запрет на операции с суверенным долгом РФ

Палата представителей Конгресса США согласилась рассмотреть поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 финансовый год, предусматривающую введение для американских граждан и организаций запрета на любые операции с новыми российскими суверенными долговыми обязательствами.
Согласно поправке, предложенной конгрессменом-демократом от Калифорнии Брэдом Шерманом, в течение 90 дней после вступления законопроекта в силу президент США должен будет издать распоряжения, запрещающие американцам любые операции с российскими государственными долговыми обязательствами со сроком погашения более 14 дней.
Поправка также предусматривает, что после любых федеральных выборов в США спецслужбы будут направлять в Конгресс отчёт о том, было ли зафиксировано вмешательство в них России. Если вмешательство не будет зафиксировано, и Конгресс согласится с этим выводом, запрет на операции с суверенным госдолгом России будет снят.
После того, как законопроект будет принят Палатой представителей, его должен будет одобрить Сенат, который вправе предлагать свои поправки и варианты текста. После этого документ отправится на подпись президенту.
- Ранее в Конгресс были внесены несколько законопроектов об ужесточении санкций против России, связанных с вмешательством в выборы президента США и другими действиями Москвы, которые американские законодатели расценивают как агрессивные. Они также предполагают запрет на операции с российским суверенным долгом. Эти законопроекты пока не были рассмотрены, и неясно, будут ли они рассмотрены вообще - в отличие от проекта оборонного бюджета. Это означает, что нынешняя поправка на данный момент наиболее реалистичный вариант расширения санкций против России.
- Министр финансов США Стивен Мнучин ранее возражал против запрета на операции с суверенным долгом России, утверждая, что такие санкции могут нанести ущерб мировой финансовой системе.