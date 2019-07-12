Конгресс США рассмотрит запрет на операции с суверенным долгом РФ

Палата представителей Конгресса США согласилась рассмотреть поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 финансовый год, предусматривающую введение для американских граждан и организаций запрета на любые операции с новыми российскими суверенными долговыми обязательствами.

Согласно поправке, предложенной конгрессменом-демократом от Калифорнии Брэдом Шерманом, в течение 90 дней после вступления законопроекта в силу президент США должен будет издать распоряжения, запрещающие американцам любые операции с российскими государственными долговыми обязательствами со сроком погашения более 14 дней.

Поправка также предусматривает, что после любых федеральных выборов в США спецслужбы будут направлять в Конгресс отчёт о том, было ли зафиксировано вмешательство в них России. Если вмешательство не будет зафиксировано, и Конгресс согласится с этим выводом, запрет на операции с суверенным госдолгом России будет снят.

После того, как законопроект будет принят Палатой представителей, его должен будет одобрить Сенат, который вправе предлагать свои поправки и варианты текста. После этого документ отправится на подпись президенту.