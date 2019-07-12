Фейковый телемост "Москва - Москва"

Смотрим в эфире и тут же комментируем телемост, который компания ВГТРК пытается выдать за "неполитический разговор Украины и России". В гостях - журналист Роман Цимбалюк и политический аналитик Виктор Мироненко. Ведущая Елена Рыковцева

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