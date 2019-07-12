Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Лицом к событию

Фейковый телемост "Москва - Москва"

Запись моста в помещении киностудии имени Горького. Ведущие М.Ситтель и А.Малахов

Смотреть комментарии

Смотрим в эфире и тут же комментируем телемост, который компания ВГТРК пытается выдать за "неполитический разговор Украины и России". В гостях - журналист Роман Цимбалюк и политический аналитик Виктор Мироненко. Ведущая Елена Рыковцева

Звоните нам начиная с 19.05 и делитесь впечатлениями: как вам все это?

Телефон прямого эфира 8-800-200-22-12

Ожидаете ли вы улучшения отношений между Украиной и Россией?
Embed
Ожидаете ли вы улучшения отношений между Украиной и Россией?

No media source currently available

0:00 0:02:19 0:00
Скачать медиафайл
Опрос на улицах Москвы

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG