Фейковый телемост "Москва - Москва"

Смотрим в эфире и тут же комментируем телемост, который компания ВГТРК пытается выдать за "неполитический разговор Украины и России". В гостях - журналист Роман Цимбалюк и политический аналитик Виктор Мироненко. Ведущая Елена Рыковцева
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