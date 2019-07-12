Президент Украины помиловал и освободил Сергея Литвинова

Украинский президент Владимир Зеленский помиловал и освободил Сергея Литвинова, политзаключенного, осуждённого в России в 2016 году и переданного для отбывания наказания на родину.

Литвинов был задержан осенью 2014 года, и первоначально ему было предъявлено обвинение в массовых убийствах и изнасилованиях мирных жителей, которые он якобы совершил в составе добровольческого батальона "Днепр" в Луганской области. Однако впоследствии обвинение было снято и Следственный комитет РФ принес извинения за преследования.

Одновременно против Литвинова было возбуждено уголовное дело о грабеже, которое он якобы совершил у гражданина России, проживающего на Востоке Украины. В 2016 году Тарасовский районный суд Ростовской области осудил Литвинова на восемь с половиной лет лишения свободы. МИД Украины, а также правозащитное движение "Мемориал" признали его политзаключенным.

Весной 2019 года Литвинов был передан Россией в Украину для отбывания наказания, однако 11 июля был помилован президентским указом в ответ на его просьбу об освобождении.