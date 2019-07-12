Музейный остров в Берлине пополнился центральной входной галереей

На всемирно знаменитом берлинском острове музеев открыто новое сооружение – Галерея Джеймса Симона, – которое является центральным входом в музеи острова. На открытии присутствовала канцлер Ангела Меркель.

Этот уникальный проект английского архитектора Дэвида Чипперфильда с момента утверждения бюджета осуществлялся 13 лет, из которых 10 лет продолжалось строительство на берегу Шпрее с подводным бетонированием и созданием укрепленного фундамента на 1200 деревянных сваях.



Галерея носит имя известного довоенного мецената Джеймса Симона, которому музеи острова обязаны многими уникальными экспонатами, в частности, бюстом Нефертити. 13 июля в новой галерее – день открытых дверей.