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Во Франции построена первая субмарина проекта "Барракуда"

Одна из атомных подлодок, построенных в Шербуре – Le Redoutable (архив)

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Во Франции президент Эмануэль Макрон и министр обороны Флоранс Парли участвовали в церемонии публичного представления атомной подводной лодки "Барракуда", первой из шести субмарин нового поколения. Подлодка была выведена из строительного ангара 12 июля, её спуск на воду запланирован на конец июля. В состав флота она должна войти летом 2020-го. Строительство и сборка подводной лодки на шербурской верфи продолжались десять лет.

Осуществление проекта "Барракуда" началось в 1998 году. Первоначальная стоимость программы создания субмарин нового класса оценивалась в 8 миллиардов евро, но в итоге превысила девять миллиардов.

Первую из шести "Барракуд" назвали "Сюффрен" — в честь французского адмирала Сюффрена.

"Сюффрен" – семнадцатая атомная подлодка, построенная в Шербуре. Франция одна из четырёх мировых держав, вместе с США, Россией и Китаем, способных самостоятельно строить и оснащать атомные подводные лодки.

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