Яшин: "Меня решили снять с выборов. На улицу, граждане!"

Оппозиционный политик, глава муниципального совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин утверждает, что власти готовят решение о его недопуске на выборы депутатов Московской городской думы.
Как написал Яшин в пятницу вечером в фейсбуке, рабочая группа избирательной комиссии признала недействительными более 11 процентов подписей, собранных в поддержку Яшина в округе, где он баллотируется. Максимально допустимый брак 10 процентов, для прохождения барьера Яшину не хватает чуть более 100 подписей.
Как пишет оппозиционер, большая часть подписей была забракована из-за их несоответствия базе МВД. Яшин утверждает, что процедура проверки была закрытой и непрозрачной, и настаивает на том, что его возможное снятие с выборов связано с политическими причинами, а не браком при сборе подписей.
Об угрозе снятия их кандидатур из-за забракованных избиркомом подписей или по другим формальным процедурам пишут и другие независимые и оппозиционные кандидаты в депутаты Мосгордумы. Юлия Галямина пишет, что на дополнительную проверку отправлена тысяча собранных ею подписей. Константин Янкаускас обвиняет избирком в подлоге документов. Дмитрий Гудков и Любовь Соболь пишут не только о претензиях избиркома к их подписям, но и - наоборот - о лояльном отношении чиновников к их конкурентам, связанным, как они утверждают, с московскими властями.
У здания Московской избирательной комиссии в субботу, как и в предыдущие дни, продолжаются пикеты с требованием допустить независимых кандидатов на выборы.
- Семнадцать оппозиционных и независимых кандидатов призвали жителей Москвы прийти в воскресенье на встречу с ними в центре российской столицы. Цель встречи - потребовать допуска на выборы всех кандидатов, собравших необходимое по закону число подписей. Ожидается, что во встрече примут участие представители команды Алексея Навального и Дмитрия Гудкова, а также партии "Яблоко". Яшин в фейсбуке прямо призвал людей "выйти на улицу".
- Власти Москвы заявили о том, что не получали уведомления о проведении массового мероприятия. Организаторы, как и те, кто придёт на встречу, могут быть привлечены к ответственности, заявили в мэрии.
- Подача документов на регистрацию кандидатов в Мосгордуму завершилась 6 июля. Решение о регистрации или отказе в ней будет принято в ближайшие дни. Например, заседание избиркома по вопросу о регистрации Яшина запланировано на 15 июня.
- Выборы в Московскую городскую думу пройдут 8 сентября.
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