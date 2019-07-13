Яшин: "Меня решили снять с выборов. На улицу, граждане!"

Оппозиционный политик, глава муниципального совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин утверждает, что власти готовят решение о его недопуске на выборы депутатов Московской городской думы.

Как написал Яшин в пятницу вечером в фейсбуке, рабочая группа избирательной комиссии признала недействительными более 11 процентов подписей, собранных в поддержку Яшина в округе, где он баллотируется. Максимально допустимый брак 10 процентов, для прохождения барьера Яшину не хватает чуть более 100 подписей.

Как пишет оппозиционер, большая часть подписей была забракована из-за их несоответствия базе МВД. Яшин утверждает, что процедура проверки была закрытой и непрозрачной, и настаивает на том, что его возможное снятие с выборов связано с политическими причинами, а не браком при сборе подписей.

Об угрозе снятия их кандидатур из-за забракованных избиркомом подписей или по другим формальным процедурам пишут и другие независимые и оппозиционные кандидаты в депутаты Мосгордумы. Юлия Галямина пишет, что на дополнительную проверку отправлена тысяча собранных ею подписей. Константин Янкаускас обвиняет избирком в подлоге документов. Дмитрий Гудков и Любовь Соболь пишут не только о претензиях избиркома к их подписям, но и - наоборот - о лояльном отношении чиновников к их конкурентам, связанным, как они утверждают, с московскими властями.

У здания Московской избирательной комиссии в субботу, как и в предыдущие дни, продолжаются пикеты с требованием допустить независимых кандидатов на выборы.