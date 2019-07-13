Квадратный метр для инвалида. Перформансы в панельном доме

В инстаграме vreditel_li появились фотографии еще одной серии перформанса под названием "1м²". Новая работа самарского художника-руфера посвящена проблемам людей с инвалидностью. Автор перформанса называет себя Арсением, но скрывает свою фамилию, потому что, по его словам, не готов к популярности. Работа Арсения вызывала большой интерес у пользователей социальных сетей. В интервью Радио Свобода художник рассказал о квартирном рабстве, обвинениях в русофобии и мечтах о море.



– Я не считаю себя художником. Работу я хотел сделать для себя и сделал. Очень удивился, что она кому-то ещё понравилась. Когда мы задумывали проект, то сразу решили придумать сюжет об инвалидах. Я вижу вокруг много людей, которые не могут ходить. Моя родственница после инсульта почти перестала передвигаться самостоятельно. Около трех лет ей ничего не оставалось, как сидеть дома и много смотреть телевизор. Родственница жила в пятиэтажном доме без лифта и пандусов, поэтому на улицу она выходила с помощью других людей и только в больницу. Я люблю кататься на роликах по городу и замечаю, что он не приспособлен для людей с ограниченными возможностями. Раньше в Самаре в плане инфраструктуры для инвалидов все было совсем плохо. Перед чемпионатом мира по футболу дороги отремонтировали, в некоторых местах пандусы поставили. Улучшения есть, но они не распространяются на весь город. Я хочу изменить эту ситуацию. Но единственное, что могу сделать, – попытаться заставить общество задуматься, почему людей с инвалидностью нет вокруг нас. В инстаграме после публикации фото я получил много комментариев от молодых матерей. Им трудно гулять по городу с колясками. В общем, есть целый пласт общества, который страдает из-за того, что город не приспособлен для колясочников. Надо стремиться к тому, чтобы люди с инвалидностью могли пользоваться городской средой наравне со всеми.

– Вам понравилось, как преобразили Самару к чемпионату мира?

– Дороги в самом деле улучшили. В панельных микрорайонах первый ряд домов отремонтировали, остальные не стали. Наверное, надо ехать со скоростью 160 км/ч, чтобы этого не заметить. Панельки раскрасили в веселенькие цвета. Выглядит это дешево и аляповато. Чтобы привести город в порядок, нужны большие вложения, а краска стоит не так много. Самара – крутой город, но, на мой взгляд, меняется к худшему. Самару застраивают безликими микрорайонами, а старинные особняки гниют.

​– Вы работаете в команде? Кто, кроме вас, участвовал в создании перформанса?

– Фотограф и человек, отвечающий за техническую часть. Навесную площадку мы сделали сами. На площадку, которая расположена на 4-м этаже, мы водрузили макет ступеней и пандуса.

– Подъемный кран используете?

– Только веревки.

– Как обеспечиваете безопасность?

– Я всегда в снаряжении, хотя на фотографиях этого не видно. Мы хорошо продумываем нашу работу с точки зрения безопасности.

– Как вы объясняете успех вашей работы?

Я – собирательный образ российского обывателя

​– Мы сделали пилотный сюжет, где человек выпивает на фоне ковра. Я бывал во многих квартирах. Почти везде на стенах висели ковры. Сейчас ситуация меняется, и ковры используют в интерьере квартир реже. Персонажи, которые пьют водку, встречаются довольно редко, но встречаются. Не у меня дома. У меня никто не пьет. Но очень часто на постсоветском пространстве застолья проходят на фоне ковра. Сначала я просто хотел повесить ковер на внешней стене дома. Потом мы решили, что лучше сделать площадку. Это надежнее и безопаснее. Думаю, работа стала успешной, потому что у многих из нас есть сосед или знакомый, который пьет и закусывает на фоне ковра. Наверное, на мою работу обращают внимание, потому что я – собирательный образ российского обывателя. Я тоже живу в обычном панельном доме. Все темы моих работ витают вокруг меня и вас, и других людей. Я лишь показываю мир, который меня окружает. Например, все мечтают о море, но немногие могут туда поехать. Вместо того чтобы ехать на море, люди пытаются обустроить дворы около своих домов при помощи подручных средств. Видели же лебедей и мишек, которые бабушки сажают на клумбах во дворах? ​

– Да. Жуть.

– Над этим можно иронизировать. С другой стороны, когда у людей нет возможности поехать к морю или взять отпуск, они пытаются как-то преобразовать мир вокруг себя, как умеют.

​– Какие отзывы о ваших работах вам запомнились?

– Во время одного из перформансов я сидел в позе йога в клетке. Мне написали люди, практикующие йогу, что я неправильно делаю асану. Работаю теперь над этим.

– О чем этот перформанс?

Люди вынуждены платить свободой за возможность жить в своей квартире

​– Название у него “Ипотека”, но смыслов можно обнаружить множество. Каждый человек зависит от чего-то и часто не может уйти от этого. Я не очень хочу объяснять суть моих работ. Стоит это оставить на суд зрителя. Я свой квартирный вопрос не решил. Живу с родителями, залезать в долги, чтобы купить квартиру, не собираюсь. Я не вижу себя хозяином жилплощади. Зачем копаться на даче, если ты можешь весь мир посмотреть. Зачем иметь одну квартиру, если можно пожить в тысячах. Квартира – это хорошо, это символ стабильности, место, куда можно приткнуться, если, например, заболел. Но в сегодняшних условиях многие люди вынуждены платить свободой за возможность жить в своей квартире.

– В качестве хештегов к своим работам вы выбираете словосочетания “русская тоска”, “русская смерть” и “русская пустота”. В русофобии вас не обвиняют?

Я люблю и не люблю Россию одновременно

​– Бывают такие комментарии. Но мы все-таки живем во взрослом мире: не существует белого и черного, хорошего и плохого. Я люблю и не люблю Россию одновременно. Я много путешествую по России и знаю, как она многообразна. Я люблю русскую природу и гостеприимство русских людей. Я почти всегда путешествую с помощью каучсерфинга и заметил, что почти во всех городах есть к кому пойти. Люди, даже если бедны, стараются помочь. А не люблю я качество городской среды, экологическое состояние лесов и рек и глупость. Но не все так безысходно. Когда люди смотрят на мои работы, они, возможно, задумываются. Значит, есть какой-то выход и его можно увидеть. Я не считаю, что все совсем плохо. Я ничего не могу советовать и объяснять людям. Я просто интернет-мем. Вроде картинки с котиком, который предлагает взять микрокредит. Также и мои перформансы. Я не предлагаю решение проблемы. Я могу лишь надеяться, что зрители что-то поймут.

​– Вам самому не хочется вырваться из состояния российского обывателя?

– Российский обыватель разный. Без знаков плюс и минус. Конечно, я хочу на халяву вырваться из состояния обывателя. Все любят халяву, но халява не приходит. Так что выбора у меня нет. Тем более я плохо знаю английский.

– Выбор чаще всего есть.

– Я сейчас отыгрываю обывателя.

– Вы мне интервью даете от лица собирательного образа российского обывателя или от собственного имени?

– Так это я и есть на 95%.

– Расскажите теперь об оставшихся 5%.

Возможно, я лишь мем и скоро погрязну в пучинах интернета

​– Я всем говорю, что мне 26 лет, и это почти правда. Я закончил художественную школу, получил высшее инженерное образование и пошел работать электросварщиком на завод. Мне не нравилось работать в офисе: геморрой, сколиоз, зрение портится. Профессия сварщика более востребована, и можно ездить в командировки. Долгое время я увлекался руферством. Нашел в этой среде много интересных людей. Раз в год на месяц уезжаю путешествовать. Больше всего люблю Белград. Он фундаментальный, брутальный и вообще фантастика, но я не хотел бы там жить.​ В искусстве я новый и случайный персонаж. Возможно, то, что я делаю, лишь одноразовый проект. Не факт, что я смогу придумать что-то еще и стану художником. Может быть, я лишь мем и скоро погрязну в пучинах интернета.

– Что означает ник vreditel_li?

– Я неаккуратен в быту. Могу резко захлопнуть дверь машины или сломать дверь холодильника. Тогда мне в след кричат: “Вредитель!” А я добавляю частицу “ли”, потому что сам ни в чем не уверен и привык все подвергать сомнению.