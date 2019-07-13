В Киеве обстреляли из гранатомёта здание канала "112 Украина"

В Киеве в ночь на субботу неизвестные обстреляли из гранатомёта здание, в котором находится редакция телеканала "112 Украина". В пресс-службе полиции заявили, что пострадавших нет. На месте происшествия обнаружен отстрелянный тубус от гранатомёта. Нападение расследуют как террористический акт.
Повреждения получил фасад здания. На фотографиях, опубликованных на сайте телеканала, видно, что снарядом задело логотип "112 Украина". Утверждается, что снаряд пробил стену и ударился в лестничную клетку, где могли находиться люди.
В Киеве проходит полицейская спецоперация, нападавший пока не задержан.
Телеканал "112 Украина" подчёркивает, что накануне его сотрудники выступили с открытым обращением к правоохранительным органам. Журналисты утверждают, что на редакционную политику при помощи запугивания и угроз пытаются повлиять некие радикалы. Они якобы хотят заставить канал "отказаться от мировых стандартов вещания в угоду неким политическим интересам".
- 8 июля украинский телеканал NewsOne заявил об отмене телемоста с "Россией 1" из-за поступивших журналистам "прямых угроз физической расправой". Генпрокуратура Украины возбудила в отношении канала уголовное дело о покушении на госизмену за анонсированный телемост.
- В украинской прокуратуре тогда заявили, что бенефициары NewsOne могут быть связаны с российским Промсвязьбанком. На них завели дело о финансировании терроризма. В СБУ предложили ввести санкции также в отношении "112 Украина". По данным СМИ, оба телеканала связаны с украинским политиком и бизнесменом Виктором Медведчуком, который приходится кумом президенту России Владимиру Путину.
- Официальный владелец телеканалов украинский депутат Тарас Козак отверг обвинения в финансировании террористической деятельности, а заявление о связи с российским банком назвал "циничной ложью".
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