При нападении на отель в Сомали погибли 26 человек

Как минимум 26 человек погибли и около пятидесяти ранены в результате атаки на отель в портовом городе Кисмайо в южном Сомали, передаёт Би-би-си со ссылкой президента страны Мохамеда Абдуллахи Мохамеда. Среди погибших – известная канадская журналистка сомалийского происхождения Нодан Налаех, её муж, два гражданина США и британец, сообщают региональные власти.

Ответственность за нападение взяла на себя местная исламистская группировка "Аш-Шабаб". В заявлении, выложенном на сайте, связанном с группировкой, говорится, что объектами нападениями были региональные министры и законодатели, а также кандидат на пост главы региона Нижняя Джубба, сообщает CNN.

Боевики сначала протаранили заминированный автомобиль с водителем-смертником у въезда на территорию усиленно охраняемой гостиницы, где собрались высокие гости, а затем взяли здание штурмом.

Кисмайо находится примерно в 500 километрах к югу от столицы Могадишо. Город когда-то считался оплотом "Аш-Шабаб ", но был отбит правительственной армией в 2012 году, что позволило тысяче семей вернуться в родные места.

В Сомали более 30 лет продолжается гражданская война, признанное международным сообществом правительство не контролирует большую часть территории государства. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил акт террора и от лица международного сообщества выразил поддержку и солидарность с народом Сомали, "стремящимся к мирному будущему".