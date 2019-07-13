Шаман, идущий изгонять Путина, собрал массовый митинг в Чите

Шаман из Якутска Александр Габышев, который пешком через всю Россию идет в Москву "изгнать злого духа Путина из Кремля", собрал массовый митинг в Чите. Он прошел в гайд-парке. Организаторами акции протеста были коммунисты и общественно-политическая организация "Гражданская солидарность". Как сообщает "МБХ-медиа", на площади собрались более 700 человек. Главный лозунг митинга был "Россия без Путина".



Очевидцы сообщают, что больше всего участники протеста ждали выступление шамана Александра Габышева. Он сообщил, что вышел из Якутии весной и до Москвы планирует добраться за два года. Бог ему сказал, что "Путин не человек, а демон, и он должен его изгнать", утверждал выступающий. Шаман уточнил, что уже начал это делать, пока его главные действия мирные: народные собрания и митинги. Однако если это не поможет, он готов применить и "другие методы".



"Отныне Путин вам не указ – живите свободно!" – заявил Габышев в конце. В конце митинга он с активистами спел казачью песню "Ой, то не вечер". Местные жители могли лично пообщаться с шаманом, задать ему вопросы и сфотографироваться.





Ранее представитель Читинской епархии Роман Виктюк раскритиковал запланированный на 12 июля митинг с участием шамана Александра Габышева, идущего в Москву изгонять Владимира Путина. Виктюк назвал мероприятие провокацией и выразил сомнение в психическом здоровье шамана. Глава епархии митрополит Дмитрий обратился в мэрию с вопросом о целесообразности проведения митинга.

Якутский шаман Александр Габышев уже четыре месяца идет вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы, откуда в 2021 году намерен изгнать Владимира Путина. Он считает президента России порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману. За почти две тысячи километров пути Габышев пообщался с сотнями водителей, видео с его проповедями набрали больше миллиона просмотров.​