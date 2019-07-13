Поэт Виктор Соснора умер на 84-м году жизни в Санкт-Петербурге. Об этом в фейсбуке сообщил его ученик, патролог Вадим Лурье.

Соснора родился в Крыму в 1936 году, начал публиковаться в конце пятидесятых, одновременно с официальными публикациями стал публиковаться в самиздате и за границей.

Попав в опалу, он тем не менее был выпущен за границу по приглашению генерального секретаря французской компартии Мориса Тореза, рассказывал Радио Свобода культуролог Юрий Помпеев. "Он был поэтом протеста, поэтом внутренней свободы, которая вспыхнула тогда в людях нашего поколения", – вспоминает он.

В Ленинграде вокруг Сосноры образовался литературный кружок, он дружил с Лилей Брик, его поддерживали Борис Слуцкий, Константин Симонов и Николай Асеев. В последние годы он тяжело болел.

О дате и месте похорон пока не сообщалось.