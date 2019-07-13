В Ингушетии задержали бывшего автора телеграм-канала "ФортангаORG"

В Ингушетии задержали бывшего автора оппозиционного телеграм-канала "ФортангаORG" Рашида Майсигова. Его мать рассказала, что накануне к ним в дом пришли с обыском люди в масках, у одного из которых в руках "неожиданно" появился пакетик с белым веществом.

Адвокат Майсигова заявил, что обыск проводили сотрудники ингушского управления ФСБ. Журналиста поместили в изолятор временного содержания в Назрани, его подозревают в хранении наркотиков в крупном размере.

Рашид Майсигов рассказал адвокату, что сразу после задержания его пытали. Вину он не признал.

"Медиазона" сообщает, что с изданием связался человек, назвавшийся двоюродным дядей задержанного. Он настаивал, что Майсигов не имел никакого отношения к "ФортангеORG", и попросил "не раздувать скандал".

Звонивший также утверждал, что родственники однажды поймали Майсигова за курением марихуаны. Адвокат, с которым связывалась "Медиазона", предположил, что корреспонденту мог звонить оперативный сотрудник.

По данным "Фортанги", Майсигову ранее поступали угрозы, из-за которых он прекратил журналистскую деятельность.