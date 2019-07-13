РИА Новости: спецслужбы Запада готовят "дезинформацию" о Путине

Российское агентство РИА Новости со ссылкой на "военно-дипломатический источник" в субботу выступило с утверждениями о том, что американские и британские спецслужбы "готовят дезинформацию об окружении президента России Владимира Путина и руководстве Минобороны". Утверждается, что эту информацию планируется использовать для обоснования новых санкций против России.

По словам источника агентства, специалисты американских и британских спецслужб "фабрикуют фейковую информацию о российском руководстве" сродни так называемому "Панамагейту" - публикации материалов панамской юридической компании Mossack Fonseca в 2016 году.

Источник РИА Новости утверждает, что эта "фейковая информация" якобы будет вброшена в информационное пространство через "Проект по расследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP), структуры финансистов Джорджа Сороса и Уильяма Браудера, а также через Радио Свобода и телеканал "Настоящее время". Каких-либо доказательств своих утверждений он не приводит. Возможные будущие публикации об окружении Путина источник РИА называет вмешательством во внутренние дела России.

В марте 2016 года о подготовке "заказных" материалов в зарубежных СМИ об окружении Путина заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Спустя несколько дней после его заявления были опубликованы "панамские бумаги" об офшорных компаниях, в которых упоминался ряд лиц из окружения российского президента, в частности виолончелист Сергей Ролдугин. "Предостережения" Пескова журналисты связали с тем, что перед публикацией обращались в Кремль с вопросами и просьбами о комментарии. Неясно, связано ли нынешнее заявление РИА Новости с очередными журналистскими запросами в Кремль.