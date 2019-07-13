В Иркутской области расследуют факты мародёрства

Иркутская областная прокуратура возбудила 14 уголовных дел о хищении имущества в затопленных домах. Всего зарегистрировано более сорока фактов мародёрства. Об этом сообщают "Сибирь.Реалии".

25 июня в Иркутскую область пришёл самый мощный летний паводок за всю историю метеонаблюдений. Вышедшие из берегов притоки Ангары затопили около ста селений, особый ущерб нанесён Тулунскому и Нижнеудинскому районам. 38 тысяч человек пострадали от стихийного бедстваия, 25 человек найдены погибшими.

В зоне затопления оказались 107 больших и малых селений – это около 10 тысяч жилых домов и около 25 тысяч человек. Среди пострадавших 8 тысяч детей.