Макрон: Франция в сентябре создаст космические войска

Франция создаст национальное командование космическими войсками в рамках военно-воздушных сил страны. Об этом в субботу, 13 июля, объявил французский президент Эмманюэль Макрон. Заявление сделано в преддверии национального праздника – Дня взятия Бастилии, который должен по традиции ознаменоваться большим военным парадом на Елисейских полях в Париже.

Чтобы обеспечить развитие и укрепление космического потенциала Франции, "в сентябре будет создано большое космическое командование", которое в конечном итоге будет преобразовано в Военно-воздушные космические силы страны, подчеркнул Макрон.

В феврале космические войска были созданы в США. Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому начальник штаба космических сил включается в состав Комитета начальников штабов ВС США. Численность космических войск США составит от 15 до 20 тысяч человек, заявил в апреле Патрик Шанахан, в тот момент исполнявший обязанности министра обороны Соединенных Штатов.