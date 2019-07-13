Любовь Соболь объявила голодовку протеста в связи с решением избиркома

Московский городской избирком отказал в регистрации всем кандидатам-самовыдвиженцам по 43 избирательному округу, сообщила пресс-служба комиссии каналу «Москва 24».

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку. По её словам, избирком признал недействительными почти 15% подписей в ее поддержку при допустимом браке в 10%. Это означает снятие Соболь с выборов в Мосгордуму, написала она в соцсетях.

Как отмечает "Новая газета", в качестве причины отказа всем самовыдвиженцам избирком назвал превышение допустимого 10%-го уровня брака среди подписей, а также ошибки в документах. Таким образом до выборов допустили только троих кандидатов — представителей парламентских партий КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия», которым по закону не требуется собирать подписи.

Среди выдвигавшихся кандидатов в депутаты по 43-му округу выдвигались юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, член политкомитета «Яблока» Сергей Митрохин, актер Андрей Соловьев, бывший форвард сборной России по футболу Дмитрий Булыкин и лидер рок-группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий. В середине июня свою кандидатуру там отозвала основатель фонда помощи хосписам Анна Федермессер.