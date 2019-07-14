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Блэкаут в центре Нью-Йорка затронул десятки тысяч человек

Блэкаут на Манхэттене, Нью-Йорк, 13 июля 2019 года

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В центре Нью-Йорка восстановлено электроснабжение после серьёзного сбоя в работе электросети. В субботу вечером без электричества осталась большая часть Манхэттена. Так называемый блэкаут затронул около более 70 тысяч человек.

Прервались спектакли на Бродвее. Несколько трупп дали импровизированные представления прямо на улице. В Madison Square Garden приостановили концерт Дженнифер Лопес. Шоу перенесено на другой день. Множество людей застряли в вагонах метро и в лифтах, светофоры не работали, на улицах образовались пробки.

Причиной происшествия, по словам губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, стал взрыв с последующим возгоранием на одной из подстанций. По данным властей, инцидент связан с техническими проблемами. Версия теракта не рассматривается.

Ровно 42 года назад, 13-го июля 1977 года, Манхэттен испытал точно такое же широкомасштабное отключение электричества

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