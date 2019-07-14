СМИ: утечка переписки британского посла в США не связана с хакерами

Хакеры из иностранных государств не имеют отношения к утечке в прессу секретных телеграмм, которые направлял в Лондон бывший посол Великобритании в США Ким Дэррок. К такому выводу пришли Скотленд-ярд, британские спецслужбы и МИД королевства. Об этом сообщает британская газета The Sunday Times со ссылкой на источники в правительстве. Издание уточняет, что к утечке может быть причастен человек, имеющий доступ к историческим файлам.

По данным The Sunday Times, к расследованию присоединятся сотрудники британского Центра правительственной связи. Они намерены найти подозреваемого при помощи изучения телефонных записей и электронной почты. Об этом также пишет Mail on Sunday.

Кроме того, 13 июля Daily Mail опубликовала со ссылкой на телеграмму Дэррока информацию о том, что президент США Дональд Трамп объявил о выходе из иранской ядерной сделки назло своему предшественнику Бараку Обаме. Дипломат связал выход Трампа из ядерной сделки личными причинами, поскольку соглашение было подписано при президенте-демократе Обаме. Бывший посол назвал такое поведение "дипломатическим вандализмом", пишет газета. В письме посла, по данным СМИ, также отмечается, что между ближайшими советниками Трампа были разногласия, и у Белого дома нет стратегии по поводу того, что делать после выхода из соглашения.

6 июля Daily Mail обнародовала секретные телеграммы Дэррока. В них он называл Дональда Трампа "некомпетентным". После этого президент США отказался иметь дело с дипломатом. Несколько дней назад посол подал в отставку и вернулся в Великобританию.